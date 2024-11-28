Зеленский обсудил с генсеком НАТО варианты реагирования на испытания Россией новой баллистической ракеты

// Офис президента Украины

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Вчера состоялась встреча Совета Украина-НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты.

«Мы обсудили с Марком возможности реагирования – необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны и могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров.

Важный момент: решения саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и другим поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью. Мы ожидаем этого, и это оказывает значительное влияние на мотивацию, на моральное состояние наших людей.

Недавнее разрешение относительно дальнобойных ударов по военным объектам в России помогло. Но давление на Россию нужно поддерживать и увеличивать на разных уровнях.

Обсудили контакты с партнерами – с Америкой и другими – нашу скоординированную работу с ними ради выполнения того, о чем мы уже договаривались, и ради нужного дополнительного усиления – и военного, и политического. В частности, для приглашения Украины в НАТО», - рассказал Зеленский.