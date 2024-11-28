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В офисе Зеленского отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) -  «Не имеет смысла видеть призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, предположительно для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя», - заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

По его словам, из-за этих задержек Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.

«Партнеры имеют полный доступ к данным и могут сравнить обещания с фактическими поставками. Нельзя ожидать, что Украина будет компенсировать задержки в логистике или нерешительность в поддержке за счет молодости наших людей на передовой», - сказал он.

Ранее стало известно, что Администрация президента США призвала Украину снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии.

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