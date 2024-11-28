В Узбекистане утвердили госпрограмму по борьбе с онкологией среди женщин

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил государственную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями среди женщин.

Как сообщает Министерство здравоохранения РУз, программа была принята командой национальных и международных экспертов после почти года обсуждений.

«Этот документ основан на международной клинической практике. С 30 лет женщины должны проходить тестирование на вирус папилломы человека каждые 10 лет, а с 45 до 65 лет — каждые 2 года проходить маммографию. Каждая женщина заносится в электронный реестр и при обнаружении каких-либо опасных изменений в системе «не уходит». В программу включены конкретные действия и протоколы лечения. процесс изменений будет под моим личным контролем», - пишет заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента. Саида Мирзиёева.