Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен

CentralAsia (CA) - Европейский парламент утвердил новый состав Коллегии комиссаров, который вступит в должность 1 декабря.

В ходе голосования, проходившего в Страсбурге, члены Европейского парламента оказали доверие новой команде, представленной Урсулой фон дер Ляйен.

Выступая на пленарном заседании Европейского парламента, Урсула фон дер Ляйен представила свою команду и изложила свое видение Европы на ближайшие пять лет.

Она озвучила планы:

- преодоление инновационного разрыва с США и Китаем;

- совместный план по декарбонизации и конкурентоспособности№

- повышение безопасности и снижение зависимости.