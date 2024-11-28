Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен
- Азия и мир, политика
- 11:06, 28 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Европейский парламент утвердил новый состав Коллегии комиссаров, который вступит в должность 1 декабря.
В ходе голосования, проходившего в Страсбурге, члены Европейского парламента оказали доверие новой команде, представленной Урсулой фон дер Ляйен.
Выступая на пленарном заседании Европейского парламента, Урсула фон дер Ляйен представила свою команду и изложила свое видение Европы на ближайшие пять лет.
Она озвучила планы:
- преодоление инновационного разрыва с США и Китаем;
- совместный план по декарбонизации и конкурентоспособности№
- повышение безопасности и снижение зависимости.
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