Фото — Победительницами «Мисс Планета 2024» названы 2 участницы — пластический хирург из ОАЭ и экоактивист из Индонезии
- Азия и мир, общество
- 12:06, 28 ноября 2024
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- Обновлено: 12:07, 28 ноября 2024
Олла Левина и Махра Лутфи
CentralAsia (CA) - 27 ноября прошел финал международного конкурса красоты «Мисс Планета 2024» в Камбодже.
В этом году названы две победительницы — Олла Левина из Индонезии получила титул Angel Miss Planet International 2024 и Махра Лутфи из Объединенных Арабских Эмиратов получила титул Miss Planet International 2024.
Обе обладательницы титула имеют равные права.
Махра Лутфи является моделью и пластическим хирургом.
23-летняя Олла Левина получила степень в области экологии и участвует в защите окружающей среды.
В конкурсе участвовали более чем 60 кандидаток со всего мира.
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