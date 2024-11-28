Фото — Победительницами «Мисс Планета 2024» названы 2 участницы — пластический хирург из ОАЭ и экоактивист из Индонезии

Олла Левина и Махра Лутфи

CentralAsia (CA) - 27 ноября прошел финал международного конкурса красоты «Мисс Планета 2024» в Камбодже.

В этом году названы две победительницы — Олла Левина из Индонезии получила титул Angel Miss Planet International 2024 и Махра Лутфи из Объединенных Арабских Эмиратов получила титул Miss Planet International 2024.

Обе обладательницы титула имеют равные права.

Махра Лутфи является моделью и пластическим хирургом.

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23-летняя Олла Левина получила степень в области экологии и участвует в защите окружающей среды.

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В конкурсе участвовали более чем 60 кандидаток со всего мира.

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