Байден готовит пакет помощи на 725 млн долларов для Украины

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на сумму 725 миллионов долларов для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам чиновника, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить различное противотанковое оружие из запасов США, чтобы сдержать наступающие войска России, включая наземные мины, беспилотники, ракеты «Стингер» и боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Ожидается, что в комплект поставки также войдут кассетные боеприпасы, которые обычно используются в ракетах системы управляемого залпового огня (GMLRS), запускаемых пусковыми установками HIMARS.

По словам одного из чиновников, официальное уведомление Конгресса о пакете мер по борьбе с распространением оружия может поступить уже в понедельник. Содержимое и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью Байдена.

Это знаменует собой резкий рост по сравнению с недавним использованием Байденом так называемых президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), которые позволяют США использовать имеющиеся запасы оружия для оказания помощи союзникам в чрезвычайной ситуации.

Соединенные Штаты не экспортировали мины десятилетиями, и их использование вызывает споры из-за потенциального вреда для гражданского населения. Хотя более 160 стран подписали договор, запрещающий их использование, Киев просил о них с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в начале 2022 года, и российские войска использовали их на передовой.

Мины, которые будут отправлены на Украину, являются «непостоянными» минами, с системой питания, которая действует лишь короткое время, что делает устройства нелетальными. Это означает, что в отличие от старых мин они не будут оставаться в земле, угрожая гражданскому населению бесконечно.