В парламенте Казахстана предложили ужесточить контроль за иностранцами

CentralAsia (KZ) - Одной из главных проблем в стране становится рост незаконной миграции. Нужно ужесточить контроль за иностранцам. С таким заявлением выступила депутат Сената Бибигуль Жексенбай, передает Tengrinews.kz.

Согласно приведенной депутатом статистике, количество иностранных граждан, нарушивших законы, в 2024 году значительно увеличилось.

«Только в этом году более 82 тысяч мигрантов были привлечены к административной ответственности, а почти 1,2 тысячи работодателей незаконно использовали трудовую силу из-за рубежа. Особое беспокойство вызывает использование поддельных документов и регистрация мигрантов в «резиновых» квартирах. В Алматы и других областях страны выявлены тысячи случаев фиктивной регистрации иностранных граждан, в том числе с участием работников госучреждений», - отметила Жексенбай в своем депутатском запросе.

Ссылаясь на данные Министерства труда и социальной защиты населения, депутат заявила, что в Казахстане официально работает 13,2 тысячи иностранцев. При этом большинство из них не имеют необходимых разрешений на трудовую деятельность, что создает риски для национальной безопасности и нарушает баланс на рынке труда.

По мнению сенатора, в условиях глобализации и усиления миграционных потоков Казахстану необходимо ужесточить контроль за перемещением иностранных граждан, развивать систему легализации трудовых мигрантов и ужесточать наказания для тех, кто организует незаконную миграцию и эксплуатацию трудовых ресурсов.

«Только комплексный подход, включающий строгие меры на границе, инновационные технологии контроля и повышение информированности среди мигрантов, помогут справиться с незаконной миграцией. Важно, чтобы Казахстан не только защищал свои экономические интересы, но и сохранял стабильность в обществе, обеспечивая безопасное и справедливое трудоустройство для всех», - заключила депутат.

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