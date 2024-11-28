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Президенты стран ОДКБ прибыли во Дворец независимости в Астане. Фото

CentralAsia (KZ) -  В Астане проходит очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Президенты стран ОДКБ уже прибыли во Дворец независимости в Астане. Их встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В заседании в узком составе принимают участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

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