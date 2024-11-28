В Астане прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

CentralAsia (KZ) - В Астане 28 ноября прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, сообщает Акорда.

В заседании приняли участие президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев отметил, что Организация договора коллективной безопасности стала одной из ключевых структур в обеспечении мира и стабильности на пространстве Евразии.

«В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц. Наши согласованные действия, взаимное доверие и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи. Важно подчеркнуть, что ОДКБ – это не просто военное партнерство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальные целостности наших государств», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

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