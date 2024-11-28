экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Астане прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

CentralAsia (KZ) -  В Астане 28 ноября прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, сообщает Акорда.

В заседании приняли участие президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев отметил, что Организация договора коллективной безопасности стала одной из ключевых структур в обеспечении мира и стабильности на пространстве Евразии.

«В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц. Наши согласованные действия, взаимное доверие и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи. Важно подчеркнуть, что ОДКБ – это не просто военное партнерство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальные целостности наших государств», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com