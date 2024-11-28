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Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на мероприятия в честь 80-летия Победы в ВОВ

CentralAsia (CA) -  Президент Владимир Путин пригласил лидеров стран-членов ОДКБ в Москву 9 мая 2025 года на торжественные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы. Об этом он сказал 28 ноября на сессии ОДКБ в Астане.

Также он сообщил, что воинские расчёты стран ОДКБ смогут принять участие в параде на Красной площади вместе с российскими военными.

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