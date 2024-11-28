Главы стран ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов

CentralAsia (KZ) - В Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

На саммит прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В работе сессии также приняли участие генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

По словам Токаева, особое внимание в течение года уделялось вопросам противодействия актуальным вызовам и угрозам. По его словам, приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ системно и поступательно реализуются. При поддержке партнеров будет продолжена активная работа по их дальнейшему продвижению в рамках ОДКБ.

В ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

С 1 января 2025 года председательство в ОДКБ переходит Кыргызской Республике.

По итогам очередной сессии СКБ ОДКБ в Астане подписан ряд документов:

- Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности;

- Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности»;

- Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года;

- Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года;

- Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Целевой межгосударственной программе Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы»;

- Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Перечне типовых современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, предлагаемых к оснащению Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности»;

- Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Плане мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;

- Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О внесении изменений в Правила процедуры органов Организации Договора о коллективной безопасности»;

- Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности»;

- Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2023 год»;

- Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О внесении изменений в Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности на 2024 год»;

- Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2025 год»;

- Протокольное Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности».

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