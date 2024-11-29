Северная Корея отправила около 40 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи

CentralAsia (CA) - Военные Южной Кореи заявили в пятницу, что Северная Корея отправила около 40 воздушных шаров, наполненных мусором, через границу на территорию Юга с предыдущей ночи, причем большинство из них приземлились в районе столицы, пишет Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил около 30 воздушных шаров, запущенных Севером с вечера четверга до раннего утра пятницы в районе столицы, включая провинцию Кёнги, которая окружает Сеул.

Содержание, обнаруженное в шарах, включает пропагандистские листовки против Южной Кореи и ничего, представляющего угрозу безопасности, заявили военные.

С конца мая Северная Корея 32 раза запускала подобные воздушные шары на территорию Южной Кореи, включая последний случай, в ответ на антипхеньянские пропагандистские листовки, отправленные через границу активистами на Юге.