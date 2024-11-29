На Узбекистан надвигаются морозы до -8° С

- Узбекистан, погода
- 10:02, 29 ноября 2024
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CentralAsia (UZ) -
29 ноября-2 декабря текущего года по территории Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы, сообщает Узгидромет.
29 ноября-1 декабря по республике временами пройдут дожди, местами сильные. 30 ноября-1 декабря в отдельных районах возможен переход дождя в снег.
Температура воздуха будет постепенно понижаться и к 1-2 декабря составит ночью 3 градуса мороза-2 градуса тепла, днем 3-8 градусов тепла, по северу ночью 3-8 градусов мороза, днем 2 градуса мороза-3 градуса тепла.
В отдельных районах республики возможно усиление ветра до 13-18 м/с.
В предгорных и горных районах Узбекистана 29 ноября-1 декабря возможны селе-паводковые явления. По территории республики возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.