На Узбекистан надвигаются морозы до -8° С

CentralAsia (UZ) -

29 ноября-2 декабря текущего года по территории Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы, сообщает Узгидромет.

29 ноября-1 декабря по республике временами пройдут дожди, местами сильные. 30 ноября-1 декабря в отдельных районах возможен переход дождя в снег.

Температура воздуха будет постепенно понижаться и к 1-2 декабря составит ночью 3 градуса мороза-2 градуса тепла, днем 3-8 градусов тепла, по северу ночью 3-8 градусов мороза, днем 2 градуса мороза-3 градуса тепла.

В отдельных районах республики возможно усиление ветра до 13-18 м/с.

В предгорных и горных районах Узбекистана 29 ноября-1 декабря возможны селе-паводковые явления. По территории республики возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.