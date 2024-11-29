Из Турции экстрадирована узбекистанка, которая 8 лет была в розыске за торговлю людьми

CentralAsia (UZ) - Из Турции в Узбекистан была экстрадирована гражданка Узбекистана Т.К., 1980 года рождения, находившаяся в розыске МВД РУз в течение 8 лет по обвинению в торговле людьми. Об этом сообщает Генконсульство РУз в Стамбуле.

Граждан, пострадавших от ее действий, просят обратиться в Генеральное консульство РУз в Стамбуле или в МВД РУз.