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Из Турции экстрадирована узбекистанка, которая 8 лет была в розыске за торговлю людьми

CentralAsia (UZ) -  Из Турции в Узбекистан была экстрадирована гражданка Узбекистана Т.К., 1980 года рождения, находившаяся в розыске МВД РУз в течение 8 лет по обвинению в торговле людьми. Об этом сообщает Генконсульство РУз в Стамбуле.

Граждан, пострадавших от ее действий, просят обратиться в Генеральное консульство РУз в Стамбуле или в МВД РУз.

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