После российского массированного удара 3 АЭС в Украине снизили мощность, это угрожает ядерной безопасности, - МАГАТЭ

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CentralAsia (CA) - Три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины сегодня утром сократили производство электроэнергии после возобновления атак на энергетическую инфраструктуру страны, что еще больше поставило под угрозу ядерную безопасность во время военного конфликта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

По словам генерального директора Гросси, во второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС понизили уровень мощности в качестве меры предосторожности во время широкомасштабных военных действий в стране, а на трех площадках сработали сигналы воздушной тревоги. Две группы МАГАТЭ, развернутые в Украине, были вынуждены искать убежище.

На действующих АЭС в общей сложности девять реакторов, и все они снизили мощность. Один реактор на Ровенской АЭС также был отключен от сети. АЭС продолжали получать электроэнергию извне, хотя Хмельницкая площадка потеряла связь с двумя своими линиями электропередач.

«Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупка и уязвима, что подвергает ядерную безопасность большому риску. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районах, где расположены крупные объекты ядерной энергетики и другие объекты, от которых они зависят», - сказал сказал генеральный директор Гросси.

Сообщений о прямом повреждении АЭС не поступало, однако Украина проинформировала МАГАТЭ, что удары вновь затронули электрические подстанции, которые используются станциями как для передачи, так и для приема электроэнергии с площадки.

Эти подстанции, которые МАГАТЭ считает важными для обеспечения ядерной безопасности, были повреждены в результате предыдущих атак, в том числе в августе. Группы МАГАТЭ посетили семь подстанций, расположенных за пределами АЭС по всей Украине, в сентябре и октябре, чтобы оценить ситуацию после августовских ударов, обнаружили значительные повреждения и пришли к выводу, что способность сети обеспечить надежное электроснабжение украинских АЭС за пределами площадки значительно снизилась.