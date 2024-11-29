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Минобороны РФ сообщило о сбитии 47 дронов над шестью регионами

CentralAsia (CA) -  За прошедшую ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 47 украинских дронов, сообщает Минобороны. Больше всего — над Ростовской областью, там уничтожены 29 беспилотников.

Еще восемь дронов сбито над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один — над Крымом.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь этой ночью сообщал, что после массированной атаки беспилотников в Каменском районе области загорелся промышленный объект. Огонь тушат 109 человек и 38 единиц техники, отмечал он. О каком именно объекте идет речь, Слюсарь не уточнил. Но телеграм-каналы пишут, что горит нефтебаза под Каменск-Шахтинском.

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