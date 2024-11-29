Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25% годовых

CentralAsia (KZ) - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.

Предыдущая ставка была установлена в октябре на уровне 14.25%.

Вчера Национальный банк Казахстана также сделал заявление по обменному курсу тенге. «Обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар США. На текущий момент биржевые торги проходят в диапазоне 518-519 тенге за доллар США. Средневзвешенный курс тенге на 28 ноября составляет 512,58 тенге за доллар США, ослабев на 2,4% со вчерашнего дня. Негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы», - говорилось в заявлении.

Повышение базовой ставки Нацбанк объясняет ростом инфляции. Так, годовая инфляция в Казахстане в октябре повысилась до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» и ослабления тенге. Также растет устойчивая часть инфляции. Ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса. Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет продолжающегося фискального стимулирования ввиду неисполнения доходной части бюджета. Инфляционные ожидания населения в октябре снизились, но продолжают оставаться волатильными.

Общее замедление глобальной инфляции, ослабление напряженности на рынке труда и более медленная деловая активность приводят к постепенному смягчению внешних монетарных условий в развитых экономиках. Вместе с тем, внешнее инфляционное давление усиливается в результате роста мировых цен на продовольствие, который наблюдается последние месяцы, и более высокой инфляции и значительных курсовых колебаний в России. Отмечается значительно возросшая волатильность на финансовых рынках, что может отразиться на росте неопределенности и инфляционных ожиданий.

В базовом сценарии цена на нефть марки Brent пересмотрена в сторону понижения до 70 долл. США за баррель в среднем до конца прогнозного периода. Сценарные условия сформированы с учетом фактической динамики цен, снижения спроса со стороны Китая, замедления мировой экономики и роста добычи в Северной и Южной Америке.

Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год – до 5,5-7,5%. При этом устойчивая часть инфляции сложится вблизи 5% уже в 2026 году. Ожидается, что общая инфляция сформируется вблизи цели в 2027 году.

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