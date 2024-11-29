Путин ответил на вопрос, действительно ли в боеголовке «Орешника» не было взрывчатки

// Михаил Терещенко, ТАСС

CentralAsia (CA) - По итогам государственного визита в Казахстан и саммита ОДКБ президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов.

Ему задали вопрос: «Да, Вы сегодня уже многое рассказали про «Орешник», но вот западные СМИ пишут, что в боеголовке «Орешника» не было взрывчатки. И если это действительно так, то что это означает?

И можете ещё какие-то новые детали про «Орешник» нам рассказать? И как много в целом секретных разработок подобного рода у нас, как Вы сказали, «в меню, чем будет доволен клиент»?».

По словам Путина, его слова, что проводятся испытательные пуски означают, что эта работа нацелена в том числе на совершенствование этого оружия.

«Что касается ударных возможностей, то я уже тоже сказал. И если применять несколько таких систем в одном ударе сразу, использовать два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Но ядерным не является, поскольку оно является: а) высокоточным; б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду. Но сила будет сопоставима.

Что касается того, было там взрывчатое вещество или нет. Повторяю ещё раз: он для этого и испытывается, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно. И здесь секрета большого нет, специалисты сразу поймут, о чём я говорю. Когда я говорю о совершенствовании, то это прежде всего значит поиграть между дальностью и боевой частью.

Чем больше дальность, тем меньше боевая часть; чем меньше дальность, тем мощнее боевая часть. Потому что эта система поднимает большее количество полезного в данном случае веса, вот и всё. И для целей на разное расстояние нужны, судя по всему, разные типы ракет, но, во всяком случае, разное снаряжение этих ракет, снаряжение её, этой ракеты, боевой части. Здесь надо поработать. Это непростая работа, это тоже ОКРы, наверное, дополнительные и так далее.

Что касается этой, использованной нами ракеты, то в качестве поражающих элементов были использованы соответствующие элементы, они тоже являются поражающими элементами. Я уже говорил, это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4000 градусов. Не знаю, в интернете можно посмотреть, но на поверхности Солнца, по-моему, 5,6–6 тысяч градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца.

Кинетический удар – мощный удар, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты где падали и какие были последствия. Этого оказалось достаточно, чтобы целые озёра образовывались, правда? Тунгусский метеорит к чему привел? Известно ведь.

Так же и здесь. Поражение очень серьёзное: всё, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы, и поражаются объекты, находящиеся на глубине трёх-четырёх, может, даже больше этажей вниз. Причём это не просто этажи, а это укреплённые сооружения. Сила удара колоссальная. Можно, конечно, добавить ещё, и оно будет ещё более мощным. Главное, что принципиальный образец создан, он работает, и работает так, как и запланировано его создателями. Это точное оружие и высокой мощности».

На вопрос, что-то ещё подобного рода разрабатывается, Путин сказал, что и про «Орешник» рассказали только после его испытания. «Мы же дотерпели до того момента, когда мы провели это испытание и, по сути, если по-честному сказать, увидели результат. После этого сказали. Это тот случай, когда суета неуместна», - сказал Путин.