Нацбанк Казахстана потратил $1 млрд на валютные интервенции

CentralAsia (KZ) - Национальный банк провел валютные интервенции на 1 миллиард долларов, сообщил на брифинге председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов.

Как пишет Tengrinews.kz, журналисты поинтересовались, планирует ли Нацбанк интервенции в ближайшие дни.

«Мы не таргетируем какой-либо курс. Рынок у нас сам определяет, на основании баланса спроса и предложения, какой курс доллара. Мы действуем на рынке как игрок, то есть да, мы реализуем часть трансфертов из Национального фонда, иногда покупаем. Курс какой-либо, будь то 500, 490, 510, мы не таргетируем. Интервенции мы проводим не из-за того, что нам это хочется, а из-за того, что это необходимо, чтобы успокоить рынок», - заявил он.

Сейчас Нацбанк приостановил интервенции и курс на данный момент формируется под влиянием рыночных факторов, добавил Сулейменов.

Ранее курс доллар достиг 518 тенге в обменниках.

До этого председатель НБРК Т.Сулейменов сделал заявление о базовой ставке Национального банка:

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение повысить базовую ставку до 15,25% годовых.

В основе решения лежат обновленные прогнозы инфляции и роста экономики, а также результаты анализа фактических данных и баланса рисков.

Так, согласно октябрьским данным инфляция ускорилась, формируясь существенно выше цели в 5%. Базовая и сезонно скорректированная инфляция также демонстрируют ускорение. Инфляционные ожидания несмотря на снижение, остаются повышенными и нестабильными.

Рост цен ускоряется как из-за внутренних, так и внешних факторов. К основным внешним факторам относятся рост мировых цен на продовольствие, высокая инфляция и значительные курсовые колебания у ключевого торгово-экономического партнера Казахстана – России. Давление на цены внутри экономики Казахстана оказывает продолжение реформ в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), высокий потребительский спрос, превышающий возможности внутреннего предложения, ослабление тенге и повышенные инфляционные ожидания. Отдельно хочу подчеркнуть, что высокие бюджетные расходы в условиях недобора налогов не позволяют замедляться росту цен.

Фактическая динамика роста цен и комплекс описанных факторов означает, что инфляция будет приближаться к среднесрочному таргету в 5% медленнее, чем мы прогнозировали ранее. Мы наблюдаем, что совокупные денежно-кредитные условия смягчились и в данном случае для обеспечения и установления общего макроэкономического равновесия мы должны обеспечить их возврат к умеренно жесткой зоне.

Теперь подробнее о факторах принятого решения.

ПЕРВОЕ. ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ И ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ.

В октябре годовая инфляция вновь повысилась до 8,5%, напомню, в сентябре она была 8,3%, после продолжительного периода замедления. Снижение отмечается только по продовольственной компоненте. Рост цен на непродовольственные товары несколько ускорился.

Основным драйвером повышения инфляции остаются платные услуги. Наибольший вклад в рост сервисной инфляции вносят регулируемые ЖКУ. Также в октябре существенно выросли отдельные рыночные услуги, в частности связь и транспорт.

Месячный рост цен в октябре достиг 0,9%, что заметно выше его средней исторической динамики. Обычно в октябре она составляет 0,7%. Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции продолжают оставаться повышенными с июля т.г., сигнализируя о проинфляционном давлении в экономике и нестабильности инфляционных процессов.

Инфляционные ожидания населения, несмотря на снижение в октябре, все еще остаются на повышенных уровнях. Ожидаемая на год вперед инфляция составила 12,5%. Профессиональные участники финансового рынка в условиях нарастания инфляционных рисков несколько повысили оценки относительно будущей инфляции: 6,9% в 2025 году, ранее – 6,7%.

Отдельно хочу отметить значительно возросшую волатильность на финансовых рынках, что может отразиться на росте неопределенности и инфляционных ожиданий.

ВТОРОЕ. ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЭКОНОМИКЕ.

Деловая активность продолжает расти. Это видно по динамике краткосрочного экономического индикатора, который ускорился до 5,3% за 10 месяцев.

В 3 квартале т.г. потребительский спрос вновь ускорился после некоторой стабилизации в предыдущие периоды. Это подтверждается данными по розничной торговле. Высокий спрос подпитывается повышением бюджетных расходов и ростом реальных заработных плат. В результате, давление на цены нарастает.

Инвестиционная активность в несырьевых секторах экономики сохраняется. Значительный рост наблюдается в таких отраслях, как транспорт, информация и связь, а также отдельных секторах услуг.

ТРЕТЬЕ. ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ.

Внешнее инфляционное давление повышается. По нашим оценкам данная тенденция будет сохраняться и в течение следующего года. Основные причины – повышение мировых цен на продовольствие и высокая инфляция у основного торгового партнера Казахстана – России.

Значение индекса продовольственных цен ФАО продолжает расти, за счет заметного удорожания всех товарных групп, за исключением мяса. Цены на зерновые растут второй месяц подряд, и в дальнейшем ожидается умеренное продолжение данного тренда.

Инфляция в России складывается выше прогнозов ЦБРФ на фоне растущих инфляционных ожиданий и высокого внутреннего спроса. Все это обуславливает дальнейшее вероятное ужесточение политики регулятора в целях обеспечения ценовой стабильности.

В США и ЕС инфляция приближается к установленным целевым ориентирам, что способствует постепенному смягчению денежно-кредитных условий со стороны центральных банков.

Ситуация на рынке нефти несколько ухудшилась. Спрос со стороны Китая снижается. Существует неопределенность относительно политики нового Президента США. При этом прогнозируется расширение предложения за счет роста добычи в Северной и Южной Америке. С учетом этого в рамках базового сценария мы снизили цену на нефть марки Brent и установили ее на уровне 70 долл. США до конца прогнозного периода.

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Далее о самих прогнозах.

Прогноз по инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%. В 2025 году мы ожидаем несколько более высокую инфляцию, чем ранее, – в диапазоне 6,5-8,5%. Пересмотр связан с ростом внутреннего и внешнего давления на инфляцию. В 2026 году умеренно-жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать замедлению роста цен до 5,5-7,5%. Достижение цели по общей инфляции в 5% ожидается по итогам 2027 года. Устойчивая часть инфляции, т.е. эта та часть, которая не включает в себя регулируемые цены и другие волатильные компоненты, сложится вблизи 5% в 2026 году.

Основные риски прогноза инфляции связаны с дальнейшим усилением давления со стороны внутреннего спроса, повышением регулируемых цен и их косвенным влиянием на инфляционные ожидания, а также ростом неопределенности во внешней среде.

Несбалансированность государственных финансов и определение инструментов их стабилизации остается ключевым риском при прогнозировании основных экономических параметров. В условиях проинфляционного разрыва выпуска это может усилить давление на цены.

Прогноз роста экономики Казахстана на 2024 год уточнен в пределах 4,0-4,5%. Деловая активность на прогнозном горизонте продолжит стимулироваться за счет фискальных мер и роста внутреннего спроса, который превышает возможности предложения. Со следующего года поддержку экономике окажет восстановление роста добычи в нефтяном секторе. При этом с учетом более низких цен на нефть наши оценки по росту ВВП на 2025 и 2026 годы пересмотрены в сторону понижения – до 4,5-5,5% и 4,6-5,6%, соответственно.

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Уважаемые журналисты!

Мы отчетливо видим, что продолжительный тренд на снижение инфляции и ее устойчивой части, который наблюдался с начала года, приостановился. Вследствие нарастания риск-факторов инфляция начала отклонятся от траектории устойчивого замедления к нашей цели в 5% на прогнозном горизонте.

Таким образом, те предпосылки для осторожного снижения ставки, которые мы озвучивали в рамках предыдущих решений, не реализовались.

В условиях наблюдаемого ослабления обменного курса, снижения процентных ставок в реальном выражении из-за возросшей инфляции, а также ее повышенных прогнозов на предстоящие периоды, совокупные денежно-кредитные условия смягчились. Таким образом необходимо компенсировать проинфляционное воздействие фискальной политики мерами денежно-кредитной политики.

Все вышеперечисленные факторы и риски потребовали от нас быстрой и своевременной реакции через повышение базовой ставки. На ближайших решениях мы будем внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить скорейший возврат инфляции к траектории устойчивого замедления.

Я хочу напомнить, что инфляция – это ключевой фактор, который влияет на покупательную способность населения и устойчивость экономики. Нестабильная и высокая инфляция приводит к обесценению сбережений и трудовых доходов граждан, и перемещению в иностранные активы. Для бизнеса она затрудняет долгосрочное планирование, ведет к падению стимулов к инвестированию, замедляет темпы экономического роста.

В этой связи, мы продолжим действовать в соответствии с нашим мандатом и будем обеспечивать ценовую стабильность, принимая обоснованные и сбалансированные решения с учетом поступающих данных и баланса рисков.

Наша главная задача – обеспечить достижение среднесрочной цели по инфляции в 5%».

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