В Австралии детям до 16 лет запретили TikTok и Meta

CentralAsia (CA) - В Австралии детям до 16 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями в соответствии с новыми законами. Это будет один из самых строгих в мире мер контроля социальных сетей, пишет Bloomberg.

Обозреватель издания Бен Уэсткотт объясняет, почему Австралия идет на такие меры:

«Новый противоречивый закон Австралии, запрещающий лицам младше 16 лет пользоваться социальными сетями, является одним из самых жестких преследований таких платформ, как Facebook и TikTok, в то время как правительства по всему миру ищут способы защитить детей от вредоносного контента.

Полный запрет, принятый поздно вечером в четверг, устанавливает некоторые из самых строгих ограничений на использование интернета за пределами Китая и других недемократических режимов и может побудить другие правительства к действиям. От Флориды и Техаса до Франции и Великобритании власти пытались — или рассматривают — повысить возрастные ограничения в социальных сетях или ужесточить надзор за контентом.

За дебатами скрываются и движут переменами темные уголки социальных сетей, которые продолжают приносить трагические жертвы. Как 16-летний мальчик с аккаунтом в социальных сетях , заполненным видеороликами о безнадежности и смерти, который бросился под поезд в Бейпорте, штат Нью-Йорк. Или 15-летняя австралийская школьница, которая повесилась на дереве у себя дома в феврале 2022 года после многих лет травли в социальных сетях.

Хотя запрет в Австралии пользуется огромной популярностью у избирателей — 77% поддерживают этот шаг, согласно опросу YouGov — он вызвал шквал критики со стороны крупных технологических компаний. Крупные операторы, включая Meta Platforms Inc., говорят, что правила неэффективны или несовершенны, в то время как X, принадлежащая самопровозглашенному абсолютисту свободы слова Илону Маску , усомнилась в законности запрета, возвещая о возможном судебном разбирательстве. Ученые обеспокоены непреднамеренными последствиями прямого запрета.

Согласно новому закону, который вступит в силу примерно через 12 месяцев, цифровые платформы, включая Snapchat, Instagram и X, будут нести ответственность за соблюдение возрастного ограничения, со штрафами до 50 миллионов австралийских долларов (32 миллиона долларов) за нарушения. Однако пока неясно, как платформы будут проверять возраст, поскольку правительство уже исключило использование официальных документов, таких как паспорт, из-за проблем с конфиденциальностью. Дети, которые найдут способ обойти контроль проверки, не будут оштрафованы, как и их родители.

Закон также грозит перевернуть бизнес-модель некоторых из самых ценных компаний мира, поскольку они сталкиваются с глобальной реакцией на проблемы, в которых обвиняют их услуги, такие как растущие проблемы с психическим здоровьем, онлайн-мошенничество, снижение успеваемости и груминг. Успешный запрет лишит их ключевой группы пользователей — миллионов подростков, на которых охотятся рекламодатели, и которых компании хотят заполучить в раннем возрасте.

В своем заявлении компания Meta заявила, что, хотя она будет уважать закон, она «обеспокоена процессом, в ходе которого законопроект был принят в спешке, без должного рассмотрения доказательств, а также тем, что уже делает отрасль для обеспечения соответствующего возрасту опыта и голосов молодых людей».

Всемирная организация здравоохранения выпустила одно из самых четких предупреждений в сентябре после изучения использования социальных сетей среди почти 280 000 детей школьного возраста в 44 странах и регионах, одного из крупнейших опросов такого рода. ВОЗ предупредила о далеко идущих последствиях для развития подростков и их долгосрочного здоровья, вытекающих из роста проблемного использования социальных сетей.

Базирующаяся в Женеве организация призвала к « немедленным и последовательным действиям».

Однако простота австралийского решения, напротив, подчеркнула сложность проблемы.

YouTube, который австралийское правительство считает платформой, связанной со здравоохранением и образованием, освобожден от запрета, хотя раздел комментариев под видео может быть таким же токсичным, как и другие уголки интернета. Онлайн-игры и сервисы обмена сообщениями, такие как WhatsApp и Discord, также освобождены, хотя они также могут использоваться для травли и груминга.

Реакция Австралии на этой неделе, в которой были введены жесткие возрастные ограничения независимо от наличия у ребенка разрешения родителей, создает новый прецедент.

«Мы хотим, чтобы у австралийских детей было детство», - сказал премьер-министр Энтони Альбанезе, представляя законопроект на прошлой неделе. Платформы социальных сетей обычно требуют, чтобы владельцам аккаунтов было не менее 13 лет.

Одной из самых больших слабостей запрета для молодежи является то, что он не сдерживает производство вредоносного контента, сообщила Лиза Гивен, профессор информационных наук в Университете RMIT в Мельбурне. Она сказала, что владельцы платформ должны сосредоточиться на отключении негативных алгоритмов, которые могут перегружать пользователей социальных сетей контентом, нравится им это или нет. В то же время, должно быть больше инвестиций в цифровую грамотность для детей и родителей, сказала Гивен.

«Этот законопроект действительно плохо продуман», - отметила она. «Это простое предложение исправить то, что на самом деле очень сложно. И откуда взялось 16? Кажется, что его взяли из воздуха».

Возможно, это было неизбежно, но почти все крупнейшие компании социальных сетей, включая TikTok, X и Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, выразили обеспокоенность по поводу закона в своих заявлениях в сокращенный сенатский запрос до принятия законопроекта.

TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance Ltd., заявила, что законопроект был «принят в спешке» и «неприменим», а также изобилует «вопросами без ответов и нерешенными проблемами».

Владелец Snapchat, компания Snap Inc., заявила, что предыдущие международные попытки ввести широкую и обязательную проверку возраста провалились. X, известная как Twitter до того, как ее купил Маск, заявила, что у нее есть «серьезные опасения относительно законности законопроекта».

ЮНИСЕФ, агентство ООН по делам детей, заявило, что запрет Австралии подтолкнет молодежь к более темным, нерегулируемым местам в сети. Закон также рискует поставить под угрозу права детей и ограничить их доступ к информации, которая жизненно важна для их благополучия, заявил ЮНИСЕФ.

«Вместо того чтобы запрещать детям пользоваться социальными сетями, мы должны призвать компании, управляющие социальными сетями, к ответственности за обеспечение безопасной и поддерживающей онлайн-среды, соответствующей возрасту детей», - сказала в своем обращении к парламенту Кэти Маскиелл, руководитель отдела политики и защиты прав детей в ЮНИСЕФ в Австралии.

Избранные должностные лица по всему миру, которым поручено контролировать социальные сети, оказались в неудобном положении. Многие родители чувствуют себя беспомощными и злыми и хотят, чтобы дети проводили меньше времени в сети. Их требования к правительству вмешаться усиливаются трагедиями самоубийств среди молодежи, вызванными травлей в социальных сетях или секс-шантажом. Но трудно выделить очевидные опасности социальных сетей, не уничтожив их преимущества.

Ряд других стран и штатов США пытались ограничить доступ детей к социальным сетям, но успех был ограниченным.

Законопроект Флориды, запрещающий детям младше 14 лет иметь аккаунты в социальных сетях, столкнулся с юридическими проблемами, как и меры, принятые в таких штатах, как Арканзас и Огайо, согласно которым несовершеннолетним необходимо получать одобрение родителей для использования социальных сетей.

В Норвегии хотят ввести минимальный возраст для использования социальных сетей в 15 лет после того, как данные показали, что многие дети младше 13 лет (текущего возрастного ограничения) по-прежнему пользуются популярными платформами, сообщили The Guardian и другие издания в прошлом месяце.

Саймон Кемп, основатель сингапурской консалтинговой компании Kepios Pte. , специализирующейся на анализе поведения в Интернете, считает, что даже если запрет Австралии окажется сложным или невозможным для реализации, больше стран, скорее всего, предпримут аналогичные шаги, поскольку растет обеспокоенность по поводу влияния социальных сетей на детей.

«Я буду очень удивлен, если мы не увидим больше подобных случаев», - сказал Кемп.

Франция возобновила усилия по недопущению детей до 15 лет к использованию социальных сетей, сообщило издание Politico на этой неделе. Министр образования Франции Анн Женете, врач по образованию, заявила изданию Politico на встрече министров образования и молодежи Европейского союза, что ЕС должен последовать примеру Австралии.

Министр науки и технологий Великобритании Питер Кайл связался с австралийским правительством, чтобы узнать больше о запрете и его обосновании, сообщает Guardian. Кайл сказал, что не исключает запрета в будущем, но любые меры должны быть основаны на доказательствах».