В России в декабре вступят в силу законы, ужесточающие миграционное законодательство

CentralAsia (CA) - В России сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения. Соответствующий закон вступит в силу в декабре, сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Посредническим организациям запрещается участвовать в организации и приеме экзаменов у мигрантов. Сертификат могут выдавать только госучреждения, включенные в специальный перечень. Правительство определит точный размер платы за экзамен.

Кроме того, повысились штрафы за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции (вступил в силу 23 ноября) до 60 млн рублей. За подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт грозят штрафы до 200 тыс. рублей.

«В нашу страну должны приезжать только те, кто знает русский язык, уважает и чтит наши традиции», - написал Володин.

Вступят в силу законы, направленные на защиту детей, семьи, традиционных ценностей. В России запрещается усыновление детей гражданами зарубежных государств, где разрешена смена пола (вступил в силу 23 ноября).