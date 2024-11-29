Валютные резервы Монголии превысили 4,9 млрд долларов США

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 25 ноября 2024 года официальные валютные резервы Монголии превысили 4,9 млрд долларов США, увеличившись на 38,8 млн долларов США или на 0,8 процента по сравнению с началом этого года. По данным Банка Монголии, эта сумма удовлетворяет потребности страны в импорте, оплачиваемом иностранной валютой, на 5,1 месяца.

Увеличение валютных резервов в основном обусловлено улучшением притока долларов США в Монголию, включая экспортные доходы и прямые иностранные инвестиции. В частности, экспортные доходы достигли 13,4 млрд долларов США на конец октября, увеличившись примерно на 800 млн долларов США по сравнению с предыдущим годом. Общий экспорт состоит из:

• 55 процентов каменного угля,

• 19,8 процента медного концентрата,

• 6 процентов экспорта золота.

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