Гендерный разрыв в уровне занятости достиг 15,5 процентных пунктов

CentralAsia (MNG) - По данным третьего квартала обследования рабочей силы 2024 года, проведенного на национальном уровне, 1,4 миллиона человек из общей численности населения в возрасте 15 лет и старше входят в состав рабочей силы, в то время как 849,6 тысяч человек относятся к категории лиц, не входящих в состав рабочей силы. Уровень участия в рабочей силе вырос до 63,0% в третьем квартале 2024 года, что на 1,4 процентных пункта больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По гендерному признаку уровень участия в рабочей силе составил 72,0 процента для мужчин и 54,8 процента для женщин.

Самый большой гендерный разрыв в участии в рабочей силе наблюдается среди лиц в возрасте 25-29 лет. Уровень занятости достиг 59,2%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем году. По гендерному признаку 67,3% мужчин трудоустроены по сравнению с 51,8% женщин — разница в 15,5 процентных пункта.

Рост уровня участия в рабочей силе во многом обусловлен ростом числа занятых на 2,6% (34,1 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно с этим численность населения, не входящего в рабочую силу, сократилась на 52,8% (23,0 тыс. человек), что обусловлено в первую очередь снижением численности лиц, относящихся к категории «потенциальная рабочая сила» — тех, кто активно не ищет работу или еще не готов присоединиться к рабочей силе.

В третьем квартале 2024 года 52,9% (719,5 тыс. человек) работали в сфере услуг, 24,5% (332,8 тыс. человек) — в сельскохозяйственном секторе и 22,6% (308,1 тыс. человек) — в промышленности и строительстве. Среди работников в возрасте до 65 лет большинство занято в сфере услуг. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года занятость в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов увеличилась на 16,4% (на 26,4 тыс. человек), а наибольшее снижение наблюдалось в сельском, лесном и рыболовном хозяйстве — на 13,0% (на 49,8 тыс. человек).

Недоиспользование рабочей силы затрагивает приблизительно 79,8% (88,0 тыс.) человек, не имеющих работы, 18,6% (20,6 тыс.) потенциальных участников рабочей силы и 1,6% (1,7 тыс.) неполностью занятых работников из-за нехватки времени. По сравнению с 2023 годом уровень безработицы вырос на 0,8 процентных пункта, в то время как неполная занятость, связанная с временем, и совокупный уровень безработицы выросли на 0,4 процентных пункта. Между тем, совокупный уровень безработицы и потенциальной рабочей силы снизился на 0,7 процентных пункта, а совокупный уровень недоиспользования рабочей силы снизился на 1,1 процентных пункта.

Показатели недоиспользования рабочей силы делятся на четыре возрастные группы: люди в возрасте от 14 до 24 лет (те, кто выходит на рынок труда после получения образования), люди в возрасте от 25 до 54 лет (основное трудоспособное население) и люди в возрасте от 55 до 64 лет (те, кто приближается к пенсионному возрасту).

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