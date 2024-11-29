При въезде в РФ с 1 декабря будет осуществляться сбор биометрических персональных данных иностранцев

CentralAsia (CA) - Правительство Российской Федерации 7 ноября 2024 года было принято постановление № 1510 «О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202411130026?ysclid=m41eb6p6us291383045&index=1).

В постановлении указано, что эксперимент проводится в целях создания государственного информационного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина», являющего собой совокупность сведений, представленных иностранным гражданином, а также уполномоченными органами и организациями, участвующими в проведении эксперимента, в государственные информационные системы в объёме и порядке, предусмотренными Правилами организации эксперимента.

Эксперимент пройдёт в два этапа.

1 декабря 2024 года – 30 июня 2025 года

На первом этапе в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Московской воздушной зоны (Шереметьево, Домодедово, Внуково), а также Жуковский (Московская область) и в автомобильном пункте пропуска Маштаково (Оренбургская область) будет осуществляться сбор биометрических персональных данных иностранных граждан (фотографического изображения лица и папиллярных узоров пальцев рук человека).

30 июня 2025 года – 30 июня 2026 года

В ходе второго этапа, помимо выполнения вышеупомянутых требований, иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, до въезда необходимо будет пройти процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации и подачи заявления в целях въезда в Российскую Федерацию и пребывания (проживания) в Российской Федерации с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/).

Эксперимент затронет всех иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу РФ в указанных в постановлении пунктах пропуска в период его проведения, за исключением:

- граждан Беларуси;

- детей, не достигших 6-летнего возраста;

- глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также членов их семей;

- должностных лиц международных организаций (представительств международных организаций) и членов их семей;

- владельцев дипломатических и служебных паспортов, въезжающих в РФ или выезжающих из РФ в связи с исполнением служебных обязанностей или в составе официальных делегаций, а также членов их семей.

Порядок оформления и выдачи иностранным гражданам российских виз, в том числе единой электронной визы, остается прежним, говорится в постановлении правительства РФ.