В Монголии на границе с РФ построят улицу для российских туристов

CentralAsia (MNG) - Улица для туристов, большую часть которых составляют граждане РФ, будет построена в Мөрөне - административном центре приграничного с Россией монгольского аймака (региона) Хубсугул. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аймачной администрации.

"Ежегодно наше озеро Хубсугул привлекает более 100 тыс. иностранных туристов, большинство из них россияне. Поэтому в 2025 году начнется строительство туристической улицы с информационным центром, отелями и магазинами в административном центре нашего аймака", - рассказали в аймачном отделе туризма.

Улица для зарубежных путешественников появится в рамках проекта "Устойчивое развитие туризма". В рамках этого проекта в 2024 году ввели в эксплуатацию очистные сооружения в поселениях Хатгал на южном берегу озера Хубсугул и Ханх, где находится КПП на границе с Россией.

Туристов привлекает особо охраняемая зона Хубсугула, которое входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО как самое глубокое и крупное пресноводное озеро в Монголии. Хубсугул считается одним из 17 древнейших озер в мире, его возраст превышает 2 млн лет.

В геологическом плане Хубсугул представляет собой пресноводный водоем, его часто называют "младшим братом" Байкала. Из Байкала вытекает только одна река Ангара, а из Хубсугула берет начало река Эгийн-Гол. Она впадает в трансграничную реку Селенгу - главный приток Байкала. Россия и Монголия много лет обсуждают проект строительства гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол.

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