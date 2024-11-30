Зеленский заявил о готовности заморозить войну с Россией в обмен на членство в НАТО

// Офис президента Украины

CentralAsia (CA) - В интервью Sky News корреспондент Стюарт Рамзи попросил Владимира Зелинского прокомментировать публикации в СМИ, согласно которым одним из планов Дональда Трампа по прекращению войны может стать уступка Киевом оккупированных Москвой территорий России в обмен на вступление Украины в НАТО.

Зеленский в ответ заявил, что для прекращения «горячей фазы войны» необходимо предложить членство в НАТО неоккупированным частям страны, при условии, что само приглашение в альянс будет будет сделано для Украины в ее международно признанных границах.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО ту территорию Украины, которая находится под нашим контролем», — сказал он. После этого, по его словам, оккупированные территории Киев сможет вернуть дипломатическим путем.

Прекращение огня необходимо для того, чтобы «гарантировать, что Путин не вернется», чтобы захватить еще больше украинских территорий, добавил украинский лидер.

Sky News обращает внимание, что Зеленский впервые говорит о соглашении по прекращению огня, которое подразумевало бы российский контроль над частью украинских территорий.

Пресс-служба президента Украины распространила оригинал слов Владимира Зеленского в интервью Sky News, давая понять, что в переводе на английский оно было интерпретировано некорректно.

Вот что сказал Зеленский в прямом переводе с украинского: «Потому что можно дать НАТО той части Украины, которая под нашим контролем. Факт. Можно было, никто не предлагал. Но invitation, приглашение надо делать Украине в ее международно признанных границах. Invitation вы не можете давать только части. Почему? Потому что вы признаете, что только часть Украины есть Украина, а те — это Россия. Поэтому я сказал, юридически мы не имеем права признавать оккупированные территории территориями России. И тут нельзя ошибаться в этом. Но, если мы хотим остановить горячую стадию войны, надо взять под зонтик […] НАТО ту часть Украины, которую мы контролируем. Раз. Надо это сделать быстро. А далее уже другие территории Украина может возвращать дипломатически».