В Грузии продолжаются протесты из-за приостановки евроинтеграции

CentralAsia (CA) - В Тбилиси в пятницу вечером и ночью продолжились протесты против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз. Сообщается, что второй день подряд произошли стычки с полицией и жесткие задержания, полицейский спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии, используя водометы и слезоточивый газ.

У здания парламента на проспекте Руставели вечером в пятницу собралось несколько десятков тысяч человек. Как сообщали корреспонденты Би-би-си, их было даже больше, чем накануне.

Спецназ и спецтехника также были сосредоточены на площади Свободы в конце проспекта — в нескольких сотнях метров от протестующих.

Полицейские периодически применяли водометы против демонстрантов, но те не расходились. Ночью полиция оттеснила протестующих от здания парламента. Ряды демонстрантов поредели, но самые активные из них остались на проспекте Руставели.

Было уже утро, когда протестующие все еще оставались на проспекте Руставели и укрепляли баррикады. Они жгли костер, скандировали «Сакартвело!» и размахивали флагами Грузии и Евросоюза. Напротив них стоял строй полицейского спецназа.

Ближе к рассвету акция завершилась. Появились кадры, на которых полиция проводила жесткие задержания остававшихся протестующих.

Как передает корреспондент Би-би-си Нина Ахметели, рано утром сотрудники коммунальных служб начали очищать места, на которых были баррикады.

МВД Грузии сообщило о задержании 107 человек во время разгона акции протеста в центре Тбилиси, передает NewsGeorgia. Полиция утверждает, что «в результате насильственных действий протестующих пострадали 10 сотрудников МВД», в больнице остается один из силовиков (с ожогами).

Число пострадавших протестующих МВД не сообщает. Всего за двое суток были задержаны около 150 участников протестов.

Одному из лидеров оппозиционной партии Грузии «Коалиция за перемены» Элене Хоштария в четверг сломали руку. В пятницу она вышла на демонстрацию в гипсе.

Как сообщает Reuters, действия грузинской полиции Хоштария сравнила с жесткими разгонами протестующих в России и Беларуси.

«Мы не намерены отступать, мы не собираемся сдаваться, — пообещала политик. — Но я думаю, что международное сообщество должно подумать, как поддержать людей, которые по-настоящему верят в европейские ценности».