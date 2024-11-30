Россия пригласила КНДР принять участие в параде 9 мая

CentralAsia (CA) - Россия пригласила КНДР принять участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В России ожидают положительного решения на приглашение направить подразделение вооруженных сил КНДР в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая», - сказано в сообщении.

Сотрудничество и дружба России и КНДР «укрепились при освобождении Кореи в 1945 году, в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов», сообщил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с северокорейким лидером Ким Чен Ыном. По словам министра, Северная Корея сегодня — «одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику».