экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия пригласила КНДР принять участие в параде 9 мая

CentralAsia (CA) -  Россия пригласила КНДР принять участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В России ожидают положительного решения на приглашение направить подразделение вооруженных сил КНДР в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая», - сказано в сообщении.

Сотрудничество и дружба России и КНДР «укрепились при освобождении Кореи в 1945 году, в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов», сообщил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с северокорейким лидером Ким Чен Ыном. По словам министра, Северная Корея сегодня — «одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com