В одной из областей Казахстана школьников перевели на удаленку из-за смога

CentralAsia (KZ) - В городе Усть-Каменогорск (Казахстан) учеников перевели на дистанционный формат обучения из-за смога.

Как передает Tengrinews.kz, в последнюю неделю в Усть-Каменогорске наблюдаются неблагоприятные метеоусловия.

Горожане стали жаловаться на ухудшение самочувствия: головную боль, тошноту, рвоту, кашель и даже повышение температуры. Родители школьников высказывали недовольство: детям приходится дышать загрязненным воздухом по дороге в школу и обратно, что негативно сказывается на их здоровье.

В управлении образования ВКО подтвердили, что у многих детей ухудшилось самочувствие в эти дни и по этой причине школьников отправили на удаленку.

Усть-Каменогорск — город на востоке Казахстана, административный центр Восточно-Казахстанской области.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения