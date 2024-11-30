В Узбекистане рынки обяжут устанавливать камеры и системы сигнализации
- Узбекистан, общество
- 13:48, 30 ноября 2024
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CentralAsia (UZ) - Крупные рынки Узбекистана обяжут устанавливать камеры видеонаблюдения, системы сигнализации и уведомления о пожарах, тревожные кнопки и оборудование голосового оповещения.
Это прописано в постановлении Кабинета министров от 27 ноября. Меры служат обеспечению общественного порядка и пожарной безопасности.
В документе также приводится утвержденный список из 140 крупных рынков, расположенных на территории Узбекистана.
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