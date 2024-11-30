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В Узбекистане рынки обяжут устанавливать камеры и системы сигнализации

CentralAsia (UZ) -  Крупные рынки Узбекистана обяжут устанавливать камеры видеонаблюдения, системы сигнализации и уведомления о пожарах, тревожные кнопки и оборудование голосового оповещения.

Это прописано в постановлении Кабинета министров от 27 ноября. Меры служат обеспечению общественного порядка и пожарной безопасности.

В документе также приводится утвержденный список из 140 крупных рынков, расположенных на территории Узбекистана.

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