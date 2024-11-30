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Аэропорт Махачкалы приостановил работу после атаки БПЛА

CentralAsia (CA) -  Работа аэропорта Махачкалы была временно приостановлена из-за угрозы атаки дронов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения вступили в силу с 08:19 по московскому времени. Воздушная гавань прекратила прием и отправку рейсов.

Незадолго до этого глава Дагестана Сергей Меликов заявил о «попытке атаки» беспилотника на объекты в Каспийске. Меликов не уточнил, был ли БПЛА сбит, но, по его словам, пострадавших и разрушений удалось избежать.

Министерство обороны России, в свою очередь, информирует, что в ночь на 30 ноября средствами ПВО было «уничтожено и перехвачено» 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Восемь из них, по данным МО, сбили над Белгородской областью, еще три — над Черным морем. Об атаке на Дагестан ведомство не упомянуло.

6 ноября украинский дрон впервые атаковал территорию Республики Дагестан. Тогда, как утверждал Сергей Меликов, аппарат был уничтожен силами ПВО. Позже, однако, стало известно, что удар был нанесен по базе Каспийской флотилии. В результате атаки украинских беспилотников были повреждены два ракетных корабля проекта 11661 военно-морского флота России. Расстояние от Каспийска до ближайшей контролируемой ВСУ территории составляет более одной тысячи километров.

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