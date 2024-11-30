Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ

Михаил Драпатый

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский произвел два новых назначения в руководстве украинской армии.

Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины стал Михаил Драпатый, а заместителем главнокомандующего ВСУ назначен Олег Апостол.

Зеленский сказал, что Драпатый организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. «Полковник Олег Апостол - опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях», - говорится в сообщении украинского президента.

Зеленский пояснил также, что внутренние изменения необходимы «для полного достижения целей нашего государства», а главная задача Украины - «ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в ВСУ».

Александр Павлюк, которого сменил на посту Михаил Драпатый, был назначен командующим Сухопутными войсками 11 февраля.