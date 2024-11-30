В Узбекистане разрешили передавать вокзалы и железнодорожные составы в частные руки

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане объекты и земельные участки, относящиеся к железным дорогам, в том числе, вокзалы и подвижной состав, разрешается передавать предпринимателям для управления, модернизации и строительства на условиях ГЧП.

Такая норма содержится в законе «О железнодорожном транспорте», который президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 27 ноября.

Объекты могут передаваться бизнесу на правах аренды, владения или пользования на срок действия договора концессии или ГЧП.

Владельцы железнодорожных путей необщего пользования вправе оказывать платные услуги пропуска, стоянки, подачи-уборки вагонов и контейнеров, а также проводить операции с грузами. Тарифы в данном случае будут регулироваться в рамках законодательства о конкуренции.

В данный момент собственниками инфраструктуры ж/д транспорта являются более 40 министерств и ведомств, их предприятия, а также предприниматели, работающие в этой сфере.

Законом также определено, что операторы вагонов и перевозчики пассажиров могут самостоятельно устанавливать цены на свои услуги на основе рыночных принципов. То есть это относится к предоставлению грузовых вагонов и перевозкам в скоростных и высокоскоростных поездах. Тарифы на обычные поезда общего пользования продолжит контролировать государство.

Большинство положений данного нормативно-правового акта вступят в силу через шесть месяцев — с 29 мая 2025 года.