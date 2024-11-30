В Париже показали обновленный Нотр-Дам

CentralAsia (CA) - В Париже 7 декабря состоится открытие Нотр-Дам после разрушительного пожара и ремонта, длившегося более пяти лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Собора Парижской богоматери. Его сопровождали его супруга Брижит и архиепископ Парижа Лоран Ульрих.

Огромные витражные окна-розы — одна из наиболее известных отличительных черт парижского собора. Оригиналы восходят к XIII веку, но до наших дней смогла дожить лишь часть, многие витражи были уничтожены во время предыдущих пожаров. До конца неясно, сколько окон и в какой степени пострадали при последнем пожаре, но на фото по крайней мере часть из них выглядит восхитительно.

По словам Макрона, собор как будто придуман заново и выглядит очень величественно.

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Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Боле 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов.

Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

Собоор Парижской Богоматери, также Парижский собор Нотр-Дам или Нотр-Дам-де-Пари — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.