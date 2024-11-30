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Парламент Великобритании проголосовал за принятие закона об эвтаназии

CentralAsia (CA) -  Парламент Великобритании проголосовал за принятие закона об эвтаназии. Однако это не означает его немедленного принятия.

Законопроект об «ассистированном уходе из жизни», позволяющий неизлечимо больным взрослым, которым осталось жить менее шести месяцев, и инвалидам совершать ассистированное самоубийство, будет передан в комитет для дальнейшего изучения.

После это процедуры он должен получить одобрение Палаты лордов.

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