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Россия сняла запрет на экспорт бензинов для НПЗ

CentralAsia (CA) -  Правительство России сняло запрет на экспорт бензинов для производителей нефтепродуктов в рамках действующего эмбарго. Срок ограничений продлен до 31 января 2025 года.

Правительство отмечает, что такое решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.

Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

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