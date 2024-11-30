Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Китаем по вступлению в ВТО

- Узбекистан, политика
- 17:01, 30 ноября 2024
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Китаем по присоединению ко Всемирной торговой организации. Об этом 29 ноября в LinkedIn сообщил специальный представитель президента по вопросам ВТО Азизбек Урунов.
КНР стала 22-й страной, с которой Узбекистан завершил двусторонние обсуждения по вступлению в организацию.
«Короткий, но продуктивный визит в Пекин! Вчера мы завершили двусторонние переговоры с Китайской Народной Республикой по вопросу вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию», — сказал Урунов.
Он поблагодарил Министерство коммерции КНР, заместителя министра господину Ли Фэя и всю команду за «конструктивный диалог».
«Конец года стал для Узбекистана продуктивным в процессе вступления во Всемирную торговую организацию — завершены переговоры с двумя крупнейшими мировыми торговыми игроками — США и Китаем. Переговоры завершены с 22 странами, осталось совсем немного!», — написал спецпредставитель президента.