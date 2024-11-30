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Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Китаем по вступлению в ВТО

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Китаем по присоединению ко Всемирной торговой организации. Об этом 29 ноября в LinkedIn сообщил специальный представитель президента по вопросам ВТО Азизбек Урунов.

КНР стала 22-й страной, с которой Узбекистан завершил двусторонние обсуждения по вступлению в организацию.

«Короткий, но продуктивный визит в Пекин! Вчера мы завершили двусторонние переговоры с Китайской Народной Республикой по вопросу вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию», — сказал Урунов.

Он поблагодарил Министерство коммерции КНР, заместителя министра господину Ли Фэя и всю команду за «конструктивный диалог».

«Конец года стал для Узбекистана продуктивным в процессе вступления во Всемирную торговую организацию — завершены переговоры с двумя крупнейшими мировыми торговыми игроками — США и Китаем. Переговоры завершены с 22 странами, осталось совсем немного!», — написал спецпредставитель президента.

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