Рахмон провел заседание правительства

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел заседание правительства страны.

На заседании заслушан доклад министра сельского хозяйства Курбона Хакимзода о программе развития инновационной механизации сельского хозяйства в Таджикистана на 2025-2029 годы.

Главной задачей программы, которая разработана на основе требований Национальной стратегии развития РТ на период до 2030 года, является создание прочной основы для устойчивого развития механизации сельского хозяйства и в целом развития сферы в стране.

В программе указаны пути механизации агротехнических мероприятий по выращиванию сельскохозяйственных культур и развитию животноводства, в том числе посредством инноваций, использования современной техники и машин, осуществления ряда технологических операций и решения проблем сферы.

Рахмон дал поручения соответствующим министерствам и ведомствам, исполнительным органам государственной власти областей, городов и районов по своевременному и эффективному выполнению программы, тем самым увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции, ее доли в экономическом и социальном развитии страны.

Затем в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана для обсуждения и рассмотрения были направлены проекты законов «О государственном материальном резерве» и «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс».

Изменения и дополнения в Налоговый кодекс Таджикистана будут внесены для устранения споров между налогоплательщиками и налоговыми органами, двусмысленности и для улучшения атмосферы предпринимательства и инвестирования, что исходит из послания президента от 23 декабря 2022 года «Об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан».

Затем была рассмотрена и принята Национальная водная стратегия Республики Таджикистан на период до 2040 года.

Рахмон поручил и порекомендовал ответственным лицам по ускорению осеннего сева, качественному подведению итогов, подготовке благоприятных условий для Международной конференции по защите ледников и Конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам в Таджикистане, а также принятию мер по достойной встрече будущего международного Навруза и 35-летия Государственной независимости РТ.

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