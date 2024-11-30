В Таджикистане объяснили причины энерголимитов зимой

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане объяснили причины энерголимитов зимой. Как рассказывает пресс-секретарь компании «Барки точик» Нозирджон Едгори газете «Джумхурият», главная причина лимита заключается в особенностях энергетической системы страны.

Основным источником гидроэнергии в зимний период является Нурекское водохранилище, запас которого ограничен. Летом, когда приток воды в Вахш увеличивается, излишки воды накапливаются в водохранилище, что позволяет обеспечивать страну электроэнергией зимой. Однако зимой приток воды сокращается до 100-150 кубометров в секунду, в то время как для полноценной работы Нурекской ГЭС требуется 1200 кубометров.

«В период с ноября до марта каждый сантиметр воды играет ключевую роль. С текущего уровня в 910 метров до критической отметки в 857 метров остается всего 53 метра воды. Только при экономном и точном использовании этих запасов мы сможем обеспечивать страну электроэнергией до весны», - подчеркнул Едгори.

Говоря о необходимости строительства новых электростанций, Едгори отметил, что спрос на электроэнергию резко возрос за последние годы. С 1991 года население Таджикистана увеличилось почти вдвое — с 5,3 миллиона до 10,2 миллиона человек.

Количество промышленных предприятий выросло с 358 до более чем 3000, а ввод новых жилых площадей увеличился с 245 тысяч до 1,5 миллиона квадратных метров в год.

Он добавил, что правительство страны направило 85,7 миллиарда сомоний на модернизацию энергетической инфраструктуры. Были построены крупные электростанции, такие как «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2», а также сотни малых ГЭС. В настоящее время ведется модернизация существующих мощностей, включая Нурекскую, Кайраккумскую и Сарбандскую ГЭС.

Едгори также опроверг слухи о поставках электроэнергии в Афганистан в период энерголимита. По его словам, контракт с афганской компанией «Брешно» действует только с мая по сентябрь, а зимой электроэнергия используется исключительно для внутреннего потребления.

По мнению экспертов, проблемы с нехваткой электроэнергии в зимний период могут быть решены только при условии экономного использования ресурсов и своевременной оплаты за потреблённую электроэнергию. Едгори отметил, что незаконное подключение к электросетям и неоплата счетов препятствуют развитию энергетической системы и назвал эти действия «грабежом всей страны».

Пресс-секретарь выразил уверенность, что с запуском Рогунской ГЭС Таджикистан не только достигнет полной энергетической независимости, но и станет крупнейшим экспортёром электроэнергии в регионе.

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