Один из швейцарских банков обвинили в содействии сокрытию преступлений Гульнары Каримовой

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- 17:17, 30 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Прокуратура Швейцарии предъявила банку Lombard Odier обвинения в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.
Как пишет Financial Times, банк на протяжении нескольких лет играл одну из ключевых ролей в содействии сокрытию преступной деятельности Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана.
В сентябре 2023 года Федеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения Каримовой и бывшему генеральному директору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании, имя которого, как и название компании, не разглашаются.
Их подозревают в участии в преступной организации, действовавшей в ряде стран, включая Швейцарию. Среди совершенных ими преступлений в период с 2005 по 2013 год числятся отмывание денег, подлог и пассивная коррупция иностранных должностных лиц.
Обвинения также предъявлены бывшему сотруднику Lombard Odier.
Прокуратура расследует это дело с 2016 года. Обвинение требует конфисковать активы на сумму свыше 440 миллионов швейцарских франков (примерно 480 миллионов долларов).