Анкара не имеет отношения к боям в Сирии, - глава МИД Турции

CentralAsia (CA) - Турецкие власти не имеют отношения к боям между сирийской армией и антиправительственными формированиями в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Его слова приводят ближневосточные СМИ.

«Мы не допустим, чтобы террористы образовали свое государство на территории Сирии», - сказал Фидан и заверил, что Турция не участвует в конфликте и примет меры на случай новой волны беженцев из Сирии.

На этой неделе антиправительственные формирования начали наступление в Идлибе и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные заявляли, что проводят контрудары по позициям мятежников.