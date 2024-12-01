экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Грузии объявила парламент страны нелегитимным
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) -  Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась складывать свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

По словам Зурабишвили, ее мандат продолжается, пока не будет летигимно избранного парламента.

Ранее спецназ приступил к разгону протестующих возле здания парламента в Тбилиси, силовики применили водомет. Демонстранты выступают против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз. Вечером 28 ноября к протестам присоединилась президент страны Зурабишвили.

Грузия отказалась открывать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com