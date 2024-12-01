Президент Грузии объявила парламент страны нелегитимным

Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) - Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась складывать свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

По словам Зурабишвили, ее мандат продолжается, пока не будет летигимно избранного парламента.

Ранее спецназ приступил к разгону протестующих возле здания парламента в Тбилиси, силовики применили водомет. Демонстранты выступают против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз. Вечером 28 ноября к протестам присоединилась президент страны Зурабишвили.

Грузия отказалась открывать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.