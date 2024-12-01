В Тбилиси протестующие устроили пожар в здании парламента

CentralAsia (CA) - В Тбилиси протестующие устроили пожар в здании парламента Грузии.

Возгорание началось после того, как в окно попала петарда. Демонстранты обстреляли внутренний двор из пиротехнических изделий.

Вечером 30 ноября протесты возобновились в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Телави и других городах. Служба госбезопасности назвала акции попыткой насильственного захвата власти. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что считает парламент нелегитимным. Она добавила, что намерена оставаться на своем посту «до тех пор, пока не появится законно избранный парламент».