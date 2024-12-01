- Азия и мир, политика
- 11:23, 01 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Дональд Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР. Об этом пишет BBC.
Кэш Пател ранее занимал должность начальника штаба министра обороны во время первого президентского срока Трампа.
«Кэш — блестящий юрист, следователь и борец за „Америку прежде всего“, посвятивший свою карьеру разоблачению коррупции и защите справедливости», — написал Трамп в Truth Social.
Пател ранее выступал за сокращение полномочий ФБР и увольнение сотрудников, не поддерживающих политику Трампа, сообщает Reuters.
Если Сенат одобрит его кандидатуру, Пател заменит директора ФБР Кристофера Рэя, назначенного Трампом в 2017 году. Однако Рэй должен либо подать в отставку, либо быть уволенным, чтобы освободить место для Патела.
44-летний сын индийских иммигрантов, Пател начал карьеру как федеральный прокурор. В 2017 году он стал старшим советником комитета по разведке Палаты представителей, а затем помощником Трампа по национальной безопасности. В 2020 году он был назначен начальником штаба главы Пентагона.