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США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

CentralAsia (CA) -  Госдепартамент США объявил о заморозке стратегического партнерства с Грузией.

Как сообщил представитель ведомства Мэтью Миллер, это связано с приостановкой Тбилиси процесса евроинтеграции и применением силы против протестующих.

«Антидемократические действия партии «Грузинская мечта» подрывают основные принципы нашего стратегического партнерства, основанного на общих ценностях и приверженности демократии», - заявил Миллер.

Он также осудил силовые действия против участников протестов и призвал обеспечить мирное проведение демонстраций.

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