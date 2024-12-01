США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
- Азия и мир, политика
- 11:36, 01 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Госдепартамент США объявил о заморозке стратегического партнерства с Грузией.
Как сообщил представитель ведомства Мэтью Миллер, это связано с приостановкой Тбилиси процесса евроинтеграции и применением силы против протестующих.
«Антидемократические действия партии «Грузинская мечта» подрывают основные принципы нашего стратегического партнерства, основанного на общих ценностях и приверженности демократии», - заявил Миллер.
Он также осудил силовые действия против участников протестов и призвал обеспечить мирное проведение демонстраций.
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