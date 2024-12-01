Асад заявил, что Сирия будет защищать территориальную целостность от террористов

- Азия и мир, политика
- 12:30, 01 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия, при поддержке своих союзников, будет защищать свою территориальную целостность и стабильность, а также ликвидировать террористические группировки. Об этом сообщает арабские СМИ.
Он поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и подчеркнул, что Сирия решительно настроена защищать свою территориальную целостность от террористов и их сторонников.
Асад также заявил, что с поддержкой союзников Дамаск полон решимости уничтожить террористические группы.
Аль Нахайян выразил солидарность Объединенных Арабских Эмиратов с Сирией.
В ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани Асад подчеркнул важность борьбы с терроризмом. Судани подтвердил полную поддержку Ирака Сирии.