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Асад заявил, что Сирия будет защищать территориальную целостность от террористов
Башар Асад
Башар Асад

CentralAsia (CA) -  Сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия, при поддержке своих союзников, будет защищать свою территориальную целостность и стабильность, а также ликвидировать террористические группировки. Об этом сообщает арабские СМИ.

Он поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и подчеркнул, что Сирия решительно настроена защищать свою территориальную целостность от террористов и их сторонников.

Асад также заявил, что с поддержкой союзников Дамаск полон решимости уничтожить террористические группы.

Аль Нахайян выразил солидарность Объединенных Арабских Эмиратов с Сирией.

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани Асад подчеркнул важность борьбы с терроризмом. Судани подтвердил полную поддержку Ирака Сирии.

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