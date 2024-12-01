Кто захватывает Алеппо и что известно о группировке «Хайят Тахрир аш-Шам»

CentralAsia (CA) - Сирийские вооруженные группы, начавшие в среду масштабное наступление на правительственные силы, к субботе заняли значительную часть второго по величине города страны — Алеппо.

BBC рассказывает, кто захватывает Алеппо и, что известно о группировке «Хайят Тахрир аш-Шам».

Неожиданное наступление привело к отведению правительственных сирийских войск из Алеппо, а российская авиация, впервые с 2016 года, вновь начала участие в бомбардировках города.

Наступление возглавила военизированная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», которая уже много лет участвует в сирийском конфликте.

Что такое «Хайят Тахрир аш-Шам»?

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), также известная как «Организация освобождения Леванта», была основана в 2011 году под названием «Джебхат ан-Нусра» и изначально была связана с «Аль-Каидой». Одним из организаторов ХТШ был Абу Бакр аль-Багдади, лидер «Исламского государства» (ИГ).

Считалась одной из самых боеспособных группировок, противостоящих режиму Башара Асада в ходе сирийской гражданской войны. Основной идеологией группы была джихадистская идея, что отличало её от остальных повстанческих сил. В 2016 году лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани разорвал связи с «Аль-Каидой», распустил «Джабхат ан-Нусру» и создал «Хайят Тахрир аш-Шам», который в 2017 году объединился с другими группировками.

Кто контролирует Сирию?

В последние четыре года ситуация в Сирии казалась стабильной, и война, по сути, была завершена.

Президент Башар Асад контролировал крупные города, но некоторые районы, такие как восток с преимущественно курдским населением, оставались вне его власти с самого начала конфликта.

На юге страны, где в 2011 году начались протесты против режима, беспорядки продолжались, но уже не так активно.

В сирийской пустыне боевики ИГ продолжали представлять угрозу безопасности, особенно в сезон сбора трюфелей, когда люди направляются в эти районы за прибыльным деликатесом.

На северо-западе Идлиб оставался под контролем джихадистов, вытесненных туда в разгар войны. Доминирующая сила в регионе — это ХТШ, которая недавно провела неожиданное нападение на Алеппо.

Жестокая междоусобная борьба

В 2020 году при посредничестве России и Турции было заключено соглашение о прекращении огня в Идлибе, которое в целом соблюдается.

В провинции Идлиб проживает около 4 млн человек, большинство из которых были вынуждены покинуть города, которые силы Асада отбили у повстанцев.

Алеппо был ареной одной из самых кровавых битв, в которой повстанцы потерпели одно из крупнейших поражений.

Для достижения победы Асад использовал российскую авиацию и иранскую военную помощь, в том числе при поддержке ополченцев, оплачиваемых Тегераном.

В Идлибе боевики ХТШ создали хорошо укрепленный район, став де-факто местной администрацией, несмотря на вопросы по легитимности её власти.