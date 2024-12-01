Армия Сирии отбила попытку наступления повстанцев на провинцию Хама

CentralAsia (CA) - Сирийская армия успешно пресекла наступление повстанцев на провинцию Хама в центральной части страны. Министерство обороны Сирии сообщило о ликвидации «десятков боевиков» в ходе операции.

В заявлении ведомства, опубликованном на Facebook, также сообщается о взятии под контроль нескольких городов, включая Калаат эль-Мадик и Маардас. Однако часть боевиков, находившихся в этих населенных пунктах, смогла отступить.

Позднее губернатор Хамы Камаль Бармо подтвердил прибытие подкреплений в провинцию и опроверг сообщения о въезде машин повстанцев в город, назвав их ложными.

Группировки, контролирующие мятежный анклав в Идлибе, начали наступление в Алеппо 27 ноября. 30 ноября сирийская армия признала продвижение боевиков в город и сообщила о передислокации своих сил. Президент Башар Асад отметил, что Сирия справится с ситуацией при поддержке своих союзников.