В Румыни проходят парламентские выборы

CentralAsia (CA) - В Румынии проходят выборы в парламент, на которых граждане выберут депутатов и сенаторов на следующие четыре года.

Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 21:00 по местному времени.

По данным избиркома на 9:15, в выборах приняли участие 425 тыс. человек, что составляет 2,37% от общего числа избирателей. В стране открыты почти 19 тыс. избирательных участков. Порога явки нет, поэтому выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества голосующих.

В выборах участвуют около 10 тыс. кандидатов, из которых в парламент смогут попасть 456 человек. Для получения мест в парламенте партийные блоки должны преодолеть избирательный барьер в 5%.

24 ноября в Румынии прошел первый тур президентских выборов, в котором лидировал Кэлин Джорджеску. 28 ноября Конституционный суд Румынии обязал ЦИК пересчитать результаты первого тура. Окончательное решение по результатам первого тура будет принято до начала предвыборной кампании второго тура, назначенного на 8 декабря. В случае отмены итогов первого тура его могут провести повторно 15 декабря.