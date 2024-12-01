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Российская армия взяла Петровку и Ильинку в ДНР

CentralAsia (CA) -  Российские войска установили контроль над населенными пунктами Петровка и Ильинка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

Всего за осень вооруженные силы России отчитались о взятии под контроль 88 населенных пунктов в ходе военной операции.

Поселок Ильинка расположен на правом берегу Кураховского водохранилища. На другом берегу водохранилища находится город Курахово, за который продолжаются бои. О взятии Новой Ильинки к северу от Курахово Минобороны сообщало 27 ноября. Село Петровка находится к западу от Селидово, о взятии которого Минобороны отчитывалось 29 октября.

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